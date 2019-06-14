[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.25 29.57
 Аграрный рынок
  144  0
Все про:фермер (84) Госстат (720)

 Поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 4%, – Госстат

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) по состоянию на 1 июня 2019 года составило 3,74 млн голов, что на 4% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации Государственной службы статистики (Госстат), поголовье коров к указанной дате сократилось на 4,3% – до 1,93 млн голов.

По данным ведомства, поголовье свиней на 1 июня текущего года соответствует показателю на начало лета 2018 года – 6,3 млн голов, поголовье овец и коз сократилось на 2,5%, до 1,6 млн голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 июня 2018 года выросло на 4,8% – до 234,6 млн голов.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, поголовье КРС в Украине в 2018 году составило 3,38 млн голов, что на 4,3% меньше, чем в 2017 году. Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,99 млн голов, овец и коз на 3,1% - до 1,27 млн голов, птицы выросло на 2,9% - до 210,79 млн голов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132362
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынокПоголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 4%, – Госстат
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский КС Нацполиция НКРЭКУ Новости компаний Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх