[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.25 29.57
 Власть, Финансы
  135  0
Все про:Гройсман (1639) Гриневич (42)

 На повышение зарплат учителей необходимо 25 миллиардов, – Минобразования

Министерство образования подготовило реформу оплаты труда педагогов, для которой в следующем году необходимо 25 миллиардов гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины сообщает БизнесЦензор.

"Для повышения на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн. Но в целом для внедрения изменений нужно будет больше инвестиций, которые будут расти поэтапно до 2023 года", - сообщает министерство.

Министр образования Лилия Гриневич рассказала, что действующая система оплаты труда педагогов - воспитателей, учителей, мастеров, преподавателей - порождает огромное неравенство.

"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в общем повышаем зарплату, но и выровняем эти огромные дисбалансы", - сказала Гриневич.

"Наша цель - выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", - пояснила министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132360
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьНа повышение зарплат учителей необходимо 25 миллиардов, – Минобразования
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский КС Нацполиция НКРЭКУ Новости компаний Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх