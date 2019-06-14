 Обвинение против мэра Одессы Труханова передали в суд

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Обвинительный акт в отношении Одесского городского головы направлен в Приморский районный суд Одессы", - сообщает НАБУ.

Труханов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

13 июня прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Труханову копии обвинительного акта и реестр материалов досудебного расследования.

Установлено, что Трухановым в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн.