[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.25 29.57
 Финансы, IT
  81  0
Все про:Facebook (324) Mastercard (52) Visa (38) криптовалюта (311) uber (188)

 Visa, Mastercard и Uber вложат по $10 миллионов в криптовалюту Facebook

Операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc и PayPal Holding Inc., Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, и ряд других крупных компаний поддержали новую криптовалюту Facebook, которую интернет-гигант планирует представить на следующей неделе и запустить в следующем году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Компании, специализирующиеся на финансах и электронной торговле, венчурные капиталисты и телекоммуникационные фирмы инвестируют примерно по $10 млн в консорциум, который будет управлять криптовалютой, получившей название Libra, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Пользователи новой валюты смогут расплачиваться ей, осуществляя покупки в Facebook и на сайтах в интернете, а также пересылать валюту друг другу.

Переговоры с рядом партнеров продолжаются, и итоговый состав консорциума может измениться, отмечают источники. На текущий момент Facebook поддержали свыше десятка компаний.

Некоторые участники консорциума до сих пор не получили сведения о том, как будет работать валюта и какова будет их роль. При этом источники говорят, что ни Facebook, ни члены консорциума, названного Libra Association, не будут управлять валютой напрямую.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132348
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыVisa, Mastercard и Uber вложат по $10 миллионов в криптовалюту Facebook
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ГБР Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия суд электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх