 Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

В то же время правительство вывело из состава правления компании Иренеуша Василевского и Марека Залесного.

Как отмечается в сообщении, кадровый отбор новых топ-менеджеров провело рекрутинговое агентство Odgers Berndtson, а поэтапную оценку результатов - наблюдательный совет "Укрзализныци".

Буреш возглавлял Центр исследований и испытаний железных дорог "Чешской железной дороги", работал на руководящих должностях в ряде мировых производителей железнодорожного подвижного состава (Alstom, Skoda Holding Group и Skoda Electric).

В "Укрзализныце" Буреш будет отвечать за реализацию выполнения программы по обновлению и строительству подвижного состава.

Целеевский ранее возглавлял польского железнодорожного оператора - PKP Intercity, руководил пассажирской компанией PKP, реализовал проект запуска высокоскоростных поездов в Польше - Pendolino. Кроме того, он руководил польскими авиалиниями Lot Polish Airlines.

Кушнир работает в "Укрзализныце" с начала 2019 года в качестве директора по ремонту подвижного состава. До этого (апрель-октябрь 2016 года) возглавлял службу вице-премьер-министра Украины, работал в должности замминистра и заместителя госсекретаря правительства (2017 года).

Юрик с июня 2018 года по июнь 2019 года был членом набсовета "Укрзализныци". В 2017-2018 годах - на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров принял решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" от государства, бывшего главы представительства Blackstone в Украине Ивана Юрика.

Ранее, 3 июня, Кабмин поддержал решение набсовета "Укрзализныци" о прекращении полномочий членов правления Сергея Михальчука и Александра Бужора.

Михальчук был членом правления "Укрзализныци" с октября 2015 года, Бужор занимал должность с июня 2016 года.