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 Нерезиденты смогут взять гривневый кредит для покупки украинских облигаций, – Нацбанк

Нерезиденты смогут получать финансирование в гривне и заключать форварды с целью инвестирования в облигации внутреннего государственного займа Украины, сообщает Нацбанк Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Для упрощения иностранных инвестиций в Украину Национальный банк разрешил банкам осуществлять краткосрочное финансирование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими облигаций внутреннего государственного займа", - сообщает НБУ.

С 14 июня украинские банки смогут предоставлять иностранным компаниям и банкам под указанные цели гривневые кредиты, а также проводить операции на условиях "форвард" и "своп" на срок, который не будет превышать 14 рабочих дней.

"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Также Национальный банк уточнил, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютными, так и гривневым платежными карточками, если операция не превышает 150 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132338
 
 
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тобто нац.банк віддає по облігаціям більший відсоток,
ніж бере за свої кредити..

я б теж взяв би такий кредит..
і чим більше, тим краще..

це для всіх, чи тільки для своїх ?
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БизнесЦензорНовостиФинансыНерезиденты смогут взять гривневый кредит для покупки украинских облигаций, – Нацбанк
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