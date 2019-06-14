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 Airbus планирует использовать гибридный двигатель в самолетах

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE планирует использовать гибридный двигатель в новом самолете, разрабатываемом в качестве преемника его самой популярной модели A320neo, что станет технологическим прорывом для авиационной промышленности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Airbus рассчитывает, что гибридные авиационные двигатели будут готовы к 2035 году, когда концерн намерен представить принципиально новую модель самолета, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Airbus неоднократно заявлял о своем интересе к гибридным двигателям, однако теперь речь идет об оснащении ими ключевой модели, отмечают источники.

По их словам, о точных сроках создания самолета с гибридным двигателем говорить рано. Airbus может начать с оснащения таким двигателем менее крупного узкофюзеляжного самолета, чтобы подготовить почву для его использования в самолете сопоставимого размера с A320neo, вмещающего порядка 240 человек.

Любое решение Airbus в этом направлении будет учитывать рыночную динамику, а также конкуренцию с американской Boeing, говорят источники.

Airbus намерен выпускать самолеты, которые заменят нынешние A320neo, также и с традиционным двигателем. Эксплуатация самолетов семейства A320 началась в конце 80-х годов, они составили конкуренцию модели 737 от Boeing.

В новой версии самолетов, над которой работает Airbus, предусмотрен обновленный дизайн крыльев, большее использование композитных материалов, а также изменение двигателей с целью увеличения энергоэффективности.

Airbus работает совместно с Rolls-Royce Holdings Plc и Siemens AG над разработкой гибридного двигателя. Однако модель, которую один планируют тестировать в ближайшие два года, будет иметь мощность лишь 2 МВт - это значительно меньше, чем требуется, чтобы поднять в воздух даже небольшой узкофюзеляжный самолет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132333
 
 
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