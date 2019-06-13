 Украина успешно разместила облигации на 1 миллиард евро под 6,75% годовых

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

Министр отметила, что таким образом Украина вернулась на рынок заимствований в евро, так как последний выпуск еврооблигаций в этой валюте был осуществлен 15 лет назад.

"Стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и на существенное увеличение inflows and outflows именно в евро. Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечение новых", – прокомментировала Маркарова итоги долговой операции.

Как сообщалось, на старте размещения ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составлял около 7,125%,позднее он были снижен до 6,75%, тогда как спрос на евробонды Украины, по предварительным данным, превысил 5,5 млрд евро.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки - BNP Paribas и Goldman Sachs.

Напомним, Украина в конце октября 2018 года разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

В марте 2019 года Минфин доразместил еврооблигации со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, их выкупил JPMorgan Chase & Co.

Министерство финансов направило часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа 2018 года. Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.

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