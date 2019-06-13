 Страны Балтии подпишут дорожную карту отсоединения электросистем от России

На заседании эстонского правительства в четверг, 13 июня, было принято решение предоставить полномочия на подписание документа премьер-министру страны Юри Ратасу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам Ратаса, "строительство необходимой для синхронизации инфраструктуры идет полным ходом, однако политическая поддержка на самом высоком уровне и согласованные этапы строительства придадут еще больше уверенности в успехе проекта".

"Конечно, ключевую роль сыграла позиция Европейской комиссии, что синхронизация является для них приоритетным проектом, отвечающим интересам всей Европы. Поэтому мы уже получили и можем рассчитывать и в будущем на заметную финансовую поддержку со стороны Европейского союза для претворения в жизнь этого проекта", – сказал Ратас.

Глава эстонского правительства добавил, что на сегодняшний день Эстония, Латвия и Литва выполняют работу точно по графику, "чтобы наши электросети смогли синхронизироваться с Западной Европой к 2025 году".

Как сообщили в правительстве страны, отсоединение эстонских электросистем от России и синхронизация их с Европой необходимо, прежде всего, для обеспечения энергетической безопасности. В будущем страны Балтии станут частью действующего по единым правилам внутреннего рынка энергии Европейского союза.

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