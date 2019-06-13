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 Google прекратит синхронизацию файлов между сервисами Drive и Photos

Компания Google меняет подход к тому, как ее сервисы Drive и Photos делятся фотографиями и видео пользователей друг с другом. С 10 июля при загрузке файлов на Drive или Photos они больше не будут автоматически синхронизироваться с другой службой. Аналогичным образом при удалении фотографии или видео с Drive они не будут автоматически удалены из Photos и наоборот.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

При этом предусмотрена возможность импорта файлов из сервиса Drive в Photos с помощью опции Upload from Drive. Однако на текущий момент нет аналогичного способа перемещения файлов в противоположном направлении. Возможно, такой инструмент появится в будущем.

"Поскольку фотографии и видео больше не будут синхронизироваться по обоим продуктам, элементы, скопированные в оригинальном качестве, будут учитываться в вашей квоте хранилища как на Drive, так и на Photos", - уточняет Google в свом сообщении.

Файлы, которые пользователи синхронизируют до 10 июля, не будут занимать дублирующее место в хранилище.

Это изменение вызвано отзывами пользователей. Google говорит, что этот шаг "упростит" взаимодействие между Drive и Photos, и он явно разработан для того, чтобы указать на различие между продуктами. Однако эти изменения могут привести к проблемам и неудобствам для тех, кто управляет видео и фотографиями в обоих сервисах. 

Теперь синхронизировать файлы между Photos и Drive можно при помощи инструмента Backup and Sync. При этом фото и видео, загружаемые в оба сервиса Drive и Photos в оригинальном качестве, будут учитываться в общей квоте хранилища только один раз. Тем не менее, файлы будут по-прежнему загружаться в каждый сервис отдельно, поэтому, если пользователь что-то отредактирует в Photos, изменения не будут автоматически отражены в Drive.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132278
 
 
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