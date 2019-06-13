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 Нацкомфинуслуг увеличила максимальный размер выплат по полисам ОСАГО

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) распоряжением №538 от 9 апреля 2019 года внесла изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам обязательного страхования.

В частности, увеличены размеры страховых выплат по договорам ОСАГО, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Лига:Закон".

Так, выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, увеличены с 100 до 130 тыс. грн, а за вред, причиненный жизни и здоровью – с 200 до 260 тыс. грн.

"Задача страхового рынка, Моторного бюро, Нацкомфинуслуг – обеспечить надежную и полноценную страховую защиту каждому пострадавшему в ДТП. В том числе из-за увеличения лимитов выплат по ОСАГО. В среднесрочной перспективе мы должны прийти к тому, чтобы максимальные страховые суммы постепенно приближались к европейским стандартам, они составляют миллионы евро", – заявил гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко.

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Как сообщалось, страховые компании - члены Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) в 2018 году увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 20,01% по сравнению с 2017 годом – до 4,49 млрд грн.

При этом за год было заключено 7,72 млн договоров ОСАГО, что на 4,21% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полиса возросла на 15,16% и составила 581,06 грн.

Страховщиками в 2018 году принято 120,08 тыс. решений о выплатах на 2,11 млрд грн. Из них 39,75 тыс. решений – с использованием "европротокола" на сумму 363,7 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132275
 
 
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