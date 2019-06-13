 FlixBus планирует преодолеть до 8 миллионов километров в Украине за год

Об этом генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман рассказал в интервью ЦТС, передает БизнесЦензор.

"Мы не делаем прогнозы пассажиропотока точно, потому что пока непросто прогнозировать, сколько клиентов мы будем иметь на внутренних и международных линиях. Мы обычно говорим о миллионах километров, которые мы проезжаем. Так вот, внутри/из Украины мы планируем в этом году преодолеть 5-8 млн км. Если сравнить с Польшей, там в прошлом году мы выполнили 33 млн, в этом году - 50 млн км, - рассказал Леман.

Как сообщалось, крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, 11 июня объявила о своем выходе на украинский рынок. FlixBus также откроет представительство в Украине.

В 2019 году компанией запланировано осуществление автобусных перевозок в Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Венгрию. Маршруты будут осуществляться из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Кроме того, компанией объявлено о старте продаж билетов из Киева по 5 направлениям (Кельн, Росток, Карлсруэ, Штутгарт и Вена) по ценам от 5 до 15 евро.

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