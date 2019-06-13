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 Розничный товарооборот в первом квартале вырос на 19%, – Госстат

В первом квартале 2019 года розничный товарооборот предприятий Украины увеличился на 19% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

За январь-март 2019 года розничный товарооборот предприятий Украины составил 175,57 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе оборот торговли автотранспортными средствами, мотоциклами и их ремонта составил 13,8 млрд грн, оборот розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями - 83,8 млрд грн, непродовольственными товарами - 77,9 млрд грн. 

В частности, в первом квартале 2019 года через сеть интернет было приобретено товаров в розницу на 1,9 млрд грн, с помощью платежных карт - на 50,9 млрд грн, по договорам банковского кредита - на 3,47 млрд грн.

Наибольший объем розничного товарооборота за первый квартал 2019 года зафиксирован в городе Киев - 41,77 млрд грн.

Среди регионов Украины первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (17,37 млрд грн), второе - Одесская (13,9 млрд грн), третье - Киевская область (13,6 млрд грн).

Наименьший объем розничного товарооборота за первый квартал 2019 года наблюдался в Луганской (1,1 млрд грн), Черновицкой (1,8 млрд грн) и Тернопольской областях (1,96 млрд грн).

По данным Госстата, в 2018 году розничный товарооборот предприятий Украины составил 668,37 млрд грн, что на 14% больше, чем в 2017 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132264
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияРозничный товарооборот в первом квартале вырос на 19%, – Госстат
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