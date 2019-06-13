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 Кабмин утвердил новую редакцию правил проверок бизнеса для Госслужбы труда

Кабинет министров постановлением №466 от 5 июня утвердил новую редакцию Порядка проведения проверки предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, использующих наемный труд.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор.

Новым порядком предусмотрено, что отныне предметом проведения проверки также являются:

  • регистрация субъектов хозяйствования в отделениях Фонда социальной защиты инвалидов;
  • представление субъектами хозяйствования в отделения Фонда отчета о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью;
  • выполнение субъектами хозяйствования норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

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Документом также установлено, что плановые и внеплановые проверки проводятся Гоструда и ее территориальными органами.

При этом срок проведения плановой проверки составляет не более 10 рабочих дней, а относительно субъектов хозяйствования, которые относятся к субъектам микро-, малого предпринимательства – не более 5 рабочих дней.

Суммарная же продолжительность всех плановых проверок, проводимых Гоструда, ее территориальными органами в течение календарного года в отношении субъекта хозяйствования не может превышать 30 рабочих дней, а относительно субъектов микро-, малого предпринимательства – 15 рабочих дней.

Постановлением также предусмотрено, что срок проведения внеплановой проверки не превышает 10 рабочих дней, а относительно субъектов хозяйствования, которые относятся к субъектам малого предпринимательства – 2 рабочих дней.

При этом продление срока проведения плановых и внеплановых проверок не допускается.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132259
 
 
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