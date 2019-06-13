 Кабмин утвердил новую редакцию правил проверок бизнеса для Госслужбы труда

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор.
Новым порядком предусмотрено, что отныне предметом проведения проверки также являются:
- регистрация субъектов хозяйствования в отделениях Фонда социальной защиты инвалидов;
- представление субъектами хозяйствования в отделения Фонда отчета о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью;
- выполнение субъектами хозяйствования норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.
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Документом также установлено, что плановые и внеплановые проверки проводятся Гоструда и ее территориальными органами.
При этом срок проведения плановой проверки составляет не более 10 рабочих дней, а относительно субъектов хозяйствования, которые относятся к субъектам микро-, малого предпринимательства – не более 5 рабочих дней.
Суммарная же продолжительность всех плановых проверок, проводимых Гоструда, ее территориальными органами в течение календарного года в отношении субъекта хозяйствования не может превышать 30 рабочих дней, а относительно субъектов микро-, малого предпринимательства – 15 рабочих дней.
Постановлением также предусмотрено, что срок проведения внеплановой проверки не превышает 10 рабочих дней, а относительно субъектов хозяйствования, которые относятся к субъектам малого предпринимательства – 2 рабочих дней.
При этом продление срока проведения плановых и внеплановых проверок не допускается.