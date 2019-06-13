[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.29 29.62
 Транспорт
  466  0
Все про:аэропорт (623) Львов (411) парковка (86) тарифы (785)

 Аэропорт "Львов" повысил стоимость суточной парковки в 2 раза

Аэропорт "Львов" поднял почти в два раза стоимость суточной стоянки автомобилей на парковке рядом с действующим сейчас терминалом.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Новый тариф составляет 80 грн в сутки и взимается за каждый полный и неполный день нахождения. Ранее данный тариф составлял 45 грн в сутки.

Расценки на размещение автомобилей на часовой парковке, которая расположена напротив выходов из терминала, остались на прежнем уровне - 20 грн в час. При этом первые 15 минут нахождения не тарифицируются.

Ранее пассажиры жаловались, что на суточной парковке рядом с терминалом существует проблема с наличием свободных мест. Почти двойное повышение цены услуги не исправило эту ситуацию.

Тариф 80 грн в сутки на парковку рядом с терминалом является самым дешевым среди аэропортов Украины, занимающих первые три места по пассажиропотоку (аэропорт "Борисполь" - 1 место, аэропорт "Киев" - 2 место, аэропорт "Львов" - 3 место).

Так, в аэропорту "Борисполь" оставить автомобиль на сутки рядом с терминалом D обойдется в сумму 300 грн. Аналогичный тариф на суточную парковку рядом с терминалами действует в аэропорту "Киев".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132257
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортАэропорт "Львов" повысил стоимость суточной парковки в 2 раза
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Зеленский Киев Нацполиция НБУ Польша Россия суд США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх