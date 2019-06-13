 Аэропорт "Львов" повысил стоимость суточной парковки в 2 раза

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Новый тариф составляет 80 грн в сутки и взимается за каждый полный и неполный день нахождения. Ранее данный тариф составлял 45 грн в сутки.

Расценки на размещение автомобилей на часовой парковке, которая расположена напротив выходов из терминала, остались на прежнем уровне - 20 грн в час. При этом первые 15 минут нахождения не тарифицируются.

Ранее пассажиры жаловались, что на суточной парковке рядом с терминалом существует проблема с наличием свободных мест. Почти двойное повышение цены услуги не исправило эту ситуацию.

Тариф 80 грн в сутки на парковку рядом с терминалом является самым дешевым среди аэропортов Украины, занимающих первые три места по пассажиропотоку (аэропорт "Борисполь" - 1 место, аэропорт "Киев" - 2 место, аэропорт "Львов" - 3 место).

Так, в аэропорту "Борисполь" оставить автомобиль на сутки рядом с терминалом D обойдется в сумму 300 грн. Аналогичный тариф на суточную парковку рядом с терминалами действует в аэропорту "Киев".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram