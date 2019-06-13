 Верховный Суд отменил ликвидацию банка "Капитал" семьи Щербаня

Соответствующее решение Верховный Суд принял 11 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО "Промгаз Украины" и Руслан Щербань были акционерами банка "Капитал".

"Во время рассмотрения и разрешения данного дела судами предыдущих инстанций установлено, что выводы Национального банка Украины относительно неприведения ПАО "АКБ "Капитал" своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства не соответствуют критерию обоснованности, а следовательно, суды не вмешались в дискреционные полномочия Национального банка Украины", – сказано в решении Верховного Суда.

ВСУ также согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, что наличие не выполненных банком обязательств перед вкладчиками-физическими лицами по состоянию на 20 июля 2015 года не нашло своего подтверждения, а следовательно доводы НБУ, что норматив мгновенной и текущей ликвидности ПАО "АКБ "Капитал" равен нулю, являются необоснованными.

Согласно материалам суда, Национальный банк подтвердил, что до принятия постановления от 20 июля 2015 года №466/БТ получил документы, подтверждающие формированию страховых резервов, однако не рассмотрел их, ссылаясь на недостаточность времени для анализа ликвидности обеспечения и осуществления расчетов резервов.

В то же время вывод о недостаточности сформированных резервов стал одним из оснований для применения к ПАО "АКБ "Капитал" меры влияния в виде отнесении банка к категории неплатежеспособных, что также свидетельствует о необоснованности постановления от 20 июля 2015 года №466/БТ со ссылкой на недостаточность сформированных резервов.

"Вывод НБУ о предоставлении банком недостоверной отчетности, что привело к нарушениям правил организации статистической отчетности, в результате чего размер регулятивного капитала приобрел отрицательное значение и составил -243,7 млн грн, что привело к нарушению всех нормативов, базой для расчета которых является регулятивный капитал, является необоснованным и противоправным", – сказано в решении суда.

Читайте также: Высший админсуд признал незаконным отнесение к неплатежеспособным банка "Капитал" сына Щербаня

Напомним, ПАО "АКБ "Капитал" был отнесено Национальным банком к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года – принято решение о ликвидации этого банка.

По данным НБУ по состоянию на июнь 2015 года, сыновья покойного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня – Руслан и Евгений – напрямую и косвенно контролировали 35% акций банка. Еще 24,73% принадлежали Виолетте Эпель, 15,45% – Татьяне Поляковой.

По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк занимал 61 место (1,99 млрд грн) среди 133 действовавших банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram