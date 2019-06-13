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 Одесский порт увеличил грузоперевалку с начала года на 9%

Одесский морской порт в январе-мае 2019 года перевалил 10,125 млн тонн грузов, что на 9,24% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом говорится в данных госпредприятия "Администрация морских портов Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 10,06% – до 7,672 млн тонн, импортных – на 5,09%, до 1,824 млн тонн, а также транзитных грузов – на 4,74%, до 566,89 тыс. тонн и перевалку каботажных – почти в три раза, до 62,42 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузив в Одесском морпорту за январь-май выросла на 5,31% – до 622,26 тыс. тонн, сухих – на 13,31%, до 4,284 млн тонн, тарно-штучных -– на 6,58%, до 5,219 млн тонн.

Перевалка контейнеров в Одесском морпорту январе-мае составила 249,95 тыс. TEU (рост на 6,12%).

Как сообщалось, в 2018 году объем перевалки в Одесском морпорту составил 21,7 млн тонн грузов, что на 10,1% меньше, чем за 2017 год.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132245
 
 
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