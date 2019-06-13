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 Минимальная зарплата в Польше вырастет до 570 евро в месяц

В 2020 году минимальная заработная плата в Польше может составить 2450 злотых (570 евро), что на 8,9% больше нынешнего уровня в 2250 злотых (523 евро).

Соответствующее предложение о размере минимальной заработной платы и минимальной почасовой заработной платы в 2020 году принял Совет министров республики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, это увеличение на 700 злотых (163 евро) с начала правления партии "Право и справедливость", которая победила на парламентских выборах в 2015 году.

Минимальная почасовая ставка на 2020 год предложена на уровне 16 злотых или 3,7 евро (в 2019 году она составляет 14,70 злотых или 3,4 евро).

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Предложенный польским правительством размер минимальной оплаты труда будет передан на утверждение Совету по социальному диалогу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132243
 
 
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