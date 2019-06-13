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 Денежная масса в мае сократилась на 0,3%, – НБУ

Денежная масса в Украине в мае 2019 года сократилась на 0,3% – до 1 трлн 260,45 млрд грн.

Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Нацбанка, денежная база за минувший месяц снизилась еще существеннее – на 1,9%, до 428,69 млрд грн.

НБУ указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в мае уменьшились на 0,7% – до 349,61 млрд грн, а денежные средства в кассе банков – на 26,5%, до 30,23 млрд грн.

В целом c начала этого года, согласно статистике Нацбанка, снижение денежной массы составило 1,3%, а денежной базы – 1,6%. В том числе агрегат M0 уменьшился на 3,9%.

Как сообщалось, за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%, денежная база – на 9,2%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132242
 
 
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