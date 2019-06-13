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 Совет США по географическим названиям сменил официальное название столицы Украины

Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в США, решение было принято после рассмотрения обращения главы украинской дипломатической миссии Валерия Чалого, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, решение было принято единогласно. Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Позиция, высказанная послом, была также поддержано обращением членов Украинского кокуса Конгресса США, а также Украинского конгрессового комитета Америки", – сказано в сообщении.

В посольстве указывают, что это решение является чрезвычайно важным и дает толчок в кампании для исправления официального названия столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132240
 
 
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