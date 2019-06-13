 Суд отметил разрешение на строительство комплекса из 40 высотных домов на Осокорках

Об этом сообщил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Напомню, Киевсовет в январе приняла во втором чтении проект решения о расторжении договора аренды со скандальным застройщиком "Патриотики на озерах" – компанией "Контактбудсервис". Юридическая причина разрыва договора – долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 млн грн", – отметил Белоцерковец.

По словам депутата, решение было также вызвано действиями застройщика, который обещал скорректировать проект строительства в соответствии с пожеланиями общины и представить его на градостроительном совете. Но не сделал этого и возобновил активную фазу строительства.

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Фирма "Контактбудсервис" при мэре Киева Александре Омельченко получила земельные участки общей площадью 176,06 га для застройки объектами жилищного и социально-бытового назначения.

В 2017 году на территории жилого массива "Осокорки-Центральные" Дарницкого района Киева (вокруг озер Небреж и Тягле) было начато строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах".

Жилой комплекс с объектами коммерческой застройки по плану должен включать в себя 43 многоэтажных жилых дома. Заказчиками строительства выступают ООО "Будэволюция" и ООО "Контактбудсервис", генеральным подрядчиком – ООО "Аркада-строительство".

СБУ ранее выяснило, что в итоге дома будут стоять в границах прибрежно-защитных полос озер, часть территории, на которой ведется строительство, расположена на территории зоны охраняемого ландшафта, проект не согласовывался должным образом, а соответствующий Детальный план территории (ДПТ) был сфальсифицирован, отмечало издание "КиевVласть".

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