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 Крупнейший порт Украины увеличил перевалку грузов с начала года на 20%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный", Одесская область), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-мае 2019 года увеличил перевалку грузов на 20,38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 19,584 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию госпредприятия "Администрация морских портов Украины", передает БизнесЦензор.

За указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 38,87% – до 15,035 млн тонн, сократил перевалку импортных на 12,99% – до 2,549 млн тонн и перевалку транзитных – на 18,7%, до 2,001 млн тонн.

По номенклатуре грузов в январе-мае порт нарастил перевалку наливных грузов на 12,38% – до 1,888 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 23%, до 15,687 млн тонн, тарно-штучных – на 9,53%, до 2,009 млн тонн.

Перевалка контейнеров в январе-мае 2019 года составила 83,999 тыс. TEU (рост в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

В 2018 году порт увеличил перевалку грузов на 1,92% по сравнению с 2017 годом – до 42,702 млн тонн.

Как сообщалось, Кабинет министров 17 апреля 2019 года решил переименовать МТП "Южный" в "Пивденный".

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132223
 
 
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