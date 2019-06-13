 Суд подтвердил штраф для крупной сети АЗС за участие в сговоре на рынке автогаза

Соответствующее решение Северный апелляционный хозяйственный суд принял 6 июня по иску ООО "ОККО-Ритейл", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Как отмечается, это первое решение суда по антимонопольному расследованию, которое вступило в законную силу.

"Изложенные в обжалованном решении выводы Антимонопольного комитета соответствуют фактическим обстоятельств дела, нормам материального права, являются законными и обоснованными", – говорится в решении апелляционного суда.

Согласно судебным документам, АМКУ обвинил ООО "ОККО-Ритейл", как и к остальные 9 компаний, в том, что они якобы похожим образом подымали розничные цены на автогаз в августе 2017 году, хотя объективных оснований для повышения цен не было.

"Ответчики по делу подымали цены на уровне со своими конкурентами, не принимая во внимание закупочные цены СУГ в соответствующий период как основной ориентир при формирования розничных цен", – приводятся аргументы АМКУ в решении суда.

В свою очередь участники рынка, в том числе ООО "ОККО-Ритейл", утверждали, что на уровень цен влияли другие объективные факторы, как например дефицит ресурса. Однако Антимонопольный комитет и суд с ними не согласились.

Читайте также: АМКУ предупредил о риске скачка цен на дизтопливо и автогаз из-за действий России

Как сообщалось, в июне 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал группу компаний виновными в нарушении антимонопольного законодательства при синхронном повышении цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

По итогам расследования тогда АМКУ оштрафовал 16 компаний суммарно на 41 млн грн.

В частности на ЧП "Компания "Надежда" наложен штраф в размере 20,87 тыс. грн, ООО "Евростандарт-Автогаз" – 3,45 тыс. грн, ООО "Л.В." – 21,49 тыс. грн, – ООО "Газ постачання" –8,07 млн грн, ООО "Монтажналадка" – 1,07 млн грн, ООО "Надежда Ритейл" – 2,71 млн грн, ООО "Надежда-Закарпатье" – 70,24 тыс. грн, ООО "Импорт Транс Сервис" – 5,17 млн грн.

Кроме того, ООО "ВОГ Ритейл" оштрафовано на 4,18 млн грн, ООО "Нефтетрейд Ресурс" – 5,44 млн грн, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" – 3,2 млн грн, ЧП "ОККО-Контракт" – 14,15 тыс. грн, ООО "ОККО-Ритейл" – 2,88 млн грн, ООО "ОККО-Восток" – 315,59 тыс. грн, ООО "Авантаж 7" – 3,27 млн грн и ООО "Факторинг Групп" – 4,55 млн грн.

На данный момент в суде рассматривается 10 дел по искам оштрафованных компаний. Ряд процессов проходят в закрытом режиме. Пока что единственный случай, когда суд в этом споре стал на сторону участников рынка — это иск ООО "Нафтотрейд Ресурс" (WOG).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram