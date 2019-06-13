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 Минэкономразвития создаст интернет-портал с информацией о госпредприятиях

Минэкономразвития завершает работу над информационным интернет-порталом, на котором будут размещены данные о всех компаниях государственного сектора экономики Украины.

Об этом во время пресс-конференции рассказал директор департамента управления государственной собственностью Министерства экономического развития и торговли Украины Роман Кропивницкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы заканчиваем наш портал. На этот портал будет выкладываться финансовая отчетность всех компаний государственного сектора экономики, она будет рубрикована по компаниям", - сказал Кропивницкий.

Он добавил, что, помимо основной информации о государственных предприятиях, на новом сайте от Минэкономразвития будут размещены данные из единого государственного реестра судебных решений и из единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

По словам Кропивницкого, сайт заработает через 2-3 недели.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132215
 
 
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