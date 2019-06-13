 Литва разместила десятилетние облигации в евро по ставке ниже 1% годовых

Как сообщает министерство финансов страны, размещены 10-летние евробонды на 650 млн евро и 30-летние облигации на 850 млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выпуск 10-летних бумаг размещен по ставке 0,5% годовых – самой низкой за всю историю заимствований Литвы. Доходность облигаций составила 0,603% годовых.

30-летние бонды Литва разместила второй раз за всю историю заимствований. Облигации размещены по ставке 1,625%, что соответствует доходности 1,732% годовых.

Минфин страны отмечает, что решение о заимствовании на длительный срок обусловлено благоприятной ситуацией на международных рынках и стремлением обеспечить низкие ставки по займам.

"Используя нынешние условия низких ставок, мы обеспечили надлежащее рефинансирование выпуска, который должен быть выкуплен в феврале следующего года, и снижение расходов на обслуживание долга. В свою очередь длительный срок займов позволит равномерно распределить нагрузку по погашению долга и дольше пользоваться привлекательными условиями финансирования", – прокомментировал министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

Лид-менеджерами сделок выступили банки BNP Paribas и JPMorgan. Привлеченные средства позволят обеспечить резерв средств для выкупа эмиссии еврооблигаций объемом 1,3 млрд евро 11 февраля 2020 года.

Как сообщалось, Украина в четверг размещает 7-летние облигации в евро. В ходе размещения ориентир доходности евробондов был снижен с около 7,125% до 6,875-7%. Спрос на облигации превышает 4 млрд евро.

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