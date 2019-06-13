 "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии с начала года на 10%

По данным "Энергоатома", плановое задание по производству электроэнергии за этот период перевыполнено на 0,5%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом, за отчетный период электростанции госпредприятия отпустили в рынок 34,88 млрд кВт/ч против 31,59 млрд кВт/ч в январе-мае 2018 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 56%, в общей структуре производства электроэнергии в стране – 54%.

По данным компании, "Энергоатом" в январе-мае отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 24,11 млрд грн (с НДС), что на 3,38 млрд грн, или 16,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года (20,73 млрд грн с учетом НДС).

Объем капитальных вложений за пять месяцев составил 3,09 млрд грн, что на 580,9 млн грн меньше, чем за аналогичный период 2018 года (3,67 млрд грн).

Финансирование капитальных вложений составило 6,6 млрд грн, что на 1,56 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2018 года (5,04 млрд грн).

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НАЭК за январь-май перечислила в бюджеты всех уровней 6,11 млрд грн, расчеты по страхованию составили 1,07 млрд грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 73,6%, что на 6,9 п. п. больше, чем в январе-мае 2018 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 74,4%, что на 7,3 п. п. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За указанный период в работе АЭС Украины зафиксировано шесть нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было восемь.

По итогам пяти месяцев 2019 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 564,42 суток против 714,39 суток годом ранее.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% по сравнению с 2017 годом – до 84,63 млрд кВт/ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

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