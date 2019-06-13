 "Укрпошта" будет доставлять товары заказчикам торгов ProZorro

Об этом говорится в сообщении "Укрпошты", передает БизнесЦензор.

Сначала выбрать доставку можно на zakupki.prom.ua, izi.trade, e-tender.ua, а позже и на других платформах системы электронных закупок ProZorro.

Для оформления доставки заказчик торгов направляет и получает в течение суток от четырех логистических компаний информацию о цене и выбирает самую выгодную для себя.

"Укрпошта" одной из первых начала работать с ProZorro в качестве заказчика. Мы не имели проблем с отправкой, потому что являемся логистической компанией. А у других заказчиков давно был запрос на выбор способа доставки сразу в системе торгов. Сейчас у них будет возможность сразу оценить стоимость у разных операторов и выбрать самые выгодные условия доставки. Считаю, что такая опция упростит доставку товаров заказчиков на ProZorro и расширит возможности для развития бизнеса в самых отдаленных уголках Украины, ведь "Укрпошта" имеет наибольшую сеть – более 11 тыс. отделений", – сказала директор департамента развития бизнеса с корпоративными клиентами Анна Колесова.

"Укрпошта" предоставляет не только одни из низких тарифов на почтово-логистическом рынке, но и предлагает особые условия при заключении соглашения о сотрудничестве, оформлении отправлений через API, Личный кабинет на сайте "Укрпошты" или мобильное приложение.

В системе электронных закупок ProZorro около 175 тыс. предприятий и учреждений. Система ProZorro использует 20 онлайн-площадок для регистрации и подключения пользователей и организаторов тендеров.

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