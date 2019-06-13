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 Украина использовала 39% кредитов Всемирного банка, – Минфин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 июня 2019 года использование средств МФО выросло на $286,86 млн и 141,15 млн евро по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает БизнесЦензор.

Благодаря разблокированию платежей по проектам, бенефициаром которых является НЭК "Укрэнерго", и положительной динамике, Минфин ожидает в ближайшие месяцы значительно увеличить выборку.

Кроме того, на сегодня показатель выборки по займам Всемирного банка составил 39,1%, тогда как за все предыдущие годы сотрудничества Украины с Банком рекордным показателем выборки было 30,2% в 2013 году.

"Это прямое следствие воплощения Министерством финансов Концепции повышения эффективности внедрения совместных с МФО инвестиционных проектов и рабочей группы. Это уже позволило увеличить выборку, а следовательно - объем инвестиций в энергоэффективность, развитие транспорта и инфраструктуры, коммунальные проекты", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

В феврале-марте текущего года Минфином совместно с МФО проведен пересмотр портфелей инвестиционных проектов МБРР, ЕБРР, ЕИБ и согласованы дальнейшие шаги по улучшению выборки средств.

Сейчас портфель МФО в Украине состоит из 32 проектов общей стоимостью 5 млрд евро и $2 млрд, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии.Украина использовала 39% кредитов Всемирного банка, – Минфин 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132199
 
 
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