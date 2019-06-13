 Энергосообщество рекомендует постепенно уравнять цены на электроэнергию для населения и промышленности

Об этом говорится в письме директора Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януша Копача на имя премьер-министра Владимира Гройсмана от 11 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что сам принцип защиты бытовых потребителей не противоречит европейскому законодательству, но принятый Кабмином механизм и процедура его утверждения вызывает беспокойство европейских партнеров.

Так, вопреки требованию украинского закона принятая версия постановления о PSO на рынке электроэнергии не учитывает мнение Секретариата ЭС, а сам процесс его утверждения был "очень запутанным и непрозрачным", и поэтому подвергся критике участников рынка.

В письме Копача также указано, что документ противоречит критериям PSO, установленным Директивой по электроэнергии 2009/72/ЕС.

"Навязывание прямых двусторонних контрактов между производителями и поставщиками универсальных услуг (ПУУ), операторами системы распределения и оператором системы передачи с объемами, которые регулируются НКРЭКУ, пусть и заключенных на бирже, выходит за рамки того, что необходимо для обеспечения услуг по доступным ценам для населения", – подчеркивается в письме.

Секретариат ЭС со своей стороны предложил свою версию документа о PSO и попросил правительство внести изменения в принятое постановление, приведя его в соответствие с обязательствами Украины по Договору об Энергетическом сообществе.

В частности, Секретариат считает, что ПУУ нужно обязать покупать электроэнергию на рыночных условиях. Разница же между рыночной ценой и ценой поставки населению должна компенсироваться за счет изъятия сверхприбыли (windfall profit) у энергогенерирующих компаний.

В предложенном правительству проекте постановления Секретариат также представил механизм заключения между ПУУ и "Энергоатомом" финансовых контрактов на разницу (свопов) для целей выполнения PSO.

Кроме того, Секретариат ЭС указывает, что наложение PSO лишь двум государственным энергокомпаниям ("Энергоатому" и "Укргидроэнерго") может привести к дискриминации на рынке, поскольку если главной целью является перераспределение непредвиденной прибыли, то ее должны изымать у всех, в том числе и у частных энергогенерирующих компаний. Как отмечает Копач, для этого в первую очередь нужно объективно оценить, кто и сколько сверхдоходов получит в новом рынке.

В Секретариате также считают, что правительственное постановление должно предусматривать устранение перекрестного субсидирования на рынке и повышение цен для домохозяйств.

В частности, предлагается закрепить в постановлении график повышения цен для бытовых потребителей с 1 января 2020 года (на 25% ежегодно в течение 2 лет), чтобы к 1 июля 2021 года довести их уровень до тарифов для небытовых потребителей.

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Как сообщалось, Кабинет министров возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго". Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 5 июня.

Премьер-министр Владимир Гройсман при принятии документа заявил, что таким образом правительство предотвратит рост цены для населения в новом рынке.

Согласно опубликованному в понедельник, 10 июня, решению Кабмина, предполагается, что если тариф на электроэнергию для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифов и рыночной ценой электроэнергии будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей электроэнергии, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта электроэнергия будет реализовываться поставщикам универсальной услуги (ПУУ) для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленного Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уровня. В документе не указано, что НКРЭКУ не может изменять текущий уровень цены на э/э для бытовых потребителей.

ПУУ будут покупать на указанных аукционах не более 80% электроэнергии, необходимой для обеспечения бытовых потребителей. Остальное - компенсируется за счет тарифной выручки "Укрэнерго". Объемы PSO будет определять НКРЭКУ.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою электроэнергию на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

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