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 Польская авиакомпания LOT может запустить регулярные рейсы из Киева в Лодзь

Авиакомпания LOT не исключает запуска рейсов по маршруту Киев-Лодзь, которые лоббирует данный польский аэропорт.

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта "Лодзь" Артур Фрай, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Фрай проинформировал о состоявшихся переговорах с LOT по поводу возможности запуска новых рейсов из этого аэропорта, отметив, что они находятся только на начальном этапе и их финализация произойдет через два или три сезона летной навигации (то есть в 2020 году).

Базирование только одного Q-400, принадлежащего LOT, могло бы дать 12 направлений, которые бы генерировали до 140 тыс. пассажиров ежегодно.

"Мы также говорили о другой опции, без базирования у нас самолета. Речь идет о сообщении типа point to point с аэропортами в Киеве, Бухаресте, Будапеште и Тель-Авиве", - сообщил Фрай.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132193
 
 
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