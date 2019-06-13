 Польская авиакомпания LOT может запустить регулярные рейсы из Киева в Лодзь

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта "Лодзь" Артур Фрай, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Фрай проинформировал о состоявшихся переговорах с LOT по поводу возможности запуска новых рейсов из этого аэропорта, отметив, что они находятся только на начальном этапе и их финализация произойдет через два или три сезона летной навигации (то есть в 2020 году).

Базирование только одного Q-400, принадлежащего LOT, могло бы дать 12 направлений, которые бы генерировали до 140 тыс. пассажиров ежегодно.

"Мы также говорили о другой опции, без базирования у нас самолета. Речь идет о сообщении типа point to point с аэропортами в Киеве, Бухаресте, Будапеште и Тель-Авиве", - сообщил Фрай.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram