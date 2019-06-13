 Кабмин назначил директора нового госпредприятия "Оператор рынка"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №398-р от 12 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, назначение Евдокимова обсуждалось на предыдущем заседании Кабмина 5 июня.

Однако тогда вице-премьер Павел Розенко высказал обеспокоенность относительно назначения Евдокимова на должность руководителя госпредприятия в связи с наличием негативных публикаций о нем в сети.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по отношению к Евдокимову будет проведена дополнительная проверка, от итогов которой будет зависеть, вступит ли в силу принятое решение.

"Давайте так: интернет интернетом, мы решение утвердим, а потом дополнительно посмотрим на ситуацию, если там были какие-то несоответствия законодательству, мы просто не введем решение в действие", – сказал глава правительства.

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Напомним, ГП "Оператор рынка" было создано решением правительства от 17 апреля с целью обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии.

В новой модели, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них электроэнергии.

Владимир Евдокимов в 2014-2017 годах являлся членом НКРЭКУ, до 2014 года занимал должность первого замдиректора ГП "Энергорынок".

В последнее время являлся советником министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и советником вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

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