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 ОПЕК снизил оценку роста мирового спроса на нефть

Организация стран - экспортеров нефти понизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки, таким образом, организация не ждет, что потребление "черного золота" перешагнет отметку в 100 млн б/с, остановившись на 99,86 млн б/с.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, потребление нефти вырастет в текущем году лишь на 1,14 млн б/с, оценка понижена главным образом из-за вялого спроса в странах ОЭСР в первом квартале.

Ожидается, что рост спроса будет генерироваться в основном странами Азии во главе с Индией, Китаем, а также американскими странами ОЭСР.

По предварительным данным за апрель, пишет ОПЕК, запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 25 млн баррелей - до 2,874 млрд.

Это на 54,4 млн баррелей выше, чем годом ранее, и на 7,6 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня, из них 7,9 млн баррелей - это превышение запасов нефтепродуктов, а нефть демонстрирует дефицит в 0,2 млн барр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132178
 
 
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