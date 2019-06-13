 Нацбанк подал жалобы на принимавших решения в пользу Коломойского судей

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает БизнесЦензор.

Указанные судьи Окружного админсуда Киева 18 апреля по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства.

В свою очередь судья Печерского райсуда Киева Пидпалый 20 апреля разорвал договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка".

"Национальный банк считает ненадлежащим поведение судей при рассмотрении указанных дел, поскольку в их действиях усматривается: безосновательное затягивание или непринятие мер по рассмотрению дела в срока, установленного законом; нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом; нарушение правил юрисдикции", – сказано в сообщении.

В частности, НБУ указывает, что между открытием Окружным админсудом Киева производства по иску Коломойского (14 июня 2017 года) и принятием решения (18 апреля 2019 года) прошло 22 месяца.

По мнению Нацбанка, таким образом нарушены роки рассмотрения административного дела ввиду того, что суд должен начать рассмотрение по существу не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства, а в случае продления срока предварительного производства - не позднее следующего дня со дня окончания такого срока. В то же время суд рассматривает дело по существу в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела по существу.

"Кроме того, при рассмотрении иска судьи Окружного административного суда Киева не придерживались принципов равенства всех участников процесса, ведь ими было рассмотрено увеличении исковых требований без принятия этих требований к рассмотрению", – отмечают в НБУ.

В частности, 21 июня 2017 года истцом было подано заявление об изменении исковых требований, однако на подготовительном заседании судьи не приняли никакого решения о принятии к рассмотрению таких требований.

В то же время Национальный банк и другие ответчики узнали о намерении суда рассматривать это исковое требование только 12 марта 2019 года, то есть во время судебного заседания по существу.

При этом принятие исковых требований должно быть оформлено письменным или протокольным постановлением, которое обязательно вносится в журнал судебного заседания, что происходит на стадии подготовительного заседания.

Относительно действий судьи Печерского райсуда Киева Национальный банк указывает, что после принятия 20 апреля соответствующего решения судья Пидпалый до сих пор не сдал полный текст решения по делу, хотя составления полного решения суда может быть отложено на срок не более 10 дней со дня окончания разбирательства.

"Национальный банк уже трижды подавал в канцелярию суда ходатайство о выдаче полного текста, однако никакого ответа по этому поводу не поступало", – подчеркивают в НБУ.

К тому же, по мнению НБУ, в действиях судьи усматривается существенное нарушение норм процессуального права, что привело к нарушению правил юрисдикции, ведь спор по договорам поручительства, сторонами которого являются юридические лица, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского.

"Учитывая указанные обстоятельства, Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности", – сообщают в НБУ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram