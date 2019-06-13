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 Минрегион рекомендовал устанавливать на автотрассах станции для вызова экстренных служб

В новых изменениях в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог общего пользования введена рекомендательная норма – предусматривать дорожную технологическую связь на крупнейших украинских трассах для обустройства так называемых SOS-станций – станций экстренной связи.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, обычно такие станции располагаются каждые 0,5-2 км вдоль трассы для вызова необходимой помощи: полиции, скорой или эвакуатора в случае экстренной ситуации на дороге.

"Внедряем еще одну европейскую практику безопасности на трассах – станции экстренной связи. На дороге может случиться разное, поэтому во многих странах Европы, например, чтобы обезопасить водителей и пассажиров авто на трассах в случае возникновения возможной чрезвычайной ситуации вдоль дороги каждые несколько километров проектируют небольшие SOS станции. С их помощью можно вызвать скорую, полицию, воспользоваться аптечкой и так далее. Теперь такая практика может вводиться и у нас. Новыми изменениями в ДБН введено рекомендательную требование – предусматривать соответствующую технологическую связь на трассах для обустройства этих SOS-станций", – рассказал Парцхаладзе.

Замминистра уточнил, что вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться, и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально в соответствии с проектом.

Новая норма касается строительства и реконструкции дорог I категории – трасс международного значения.

Изменения в ГСН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство" разработаны ГП "ГосдорНИИ" и вступают в силу с 1 сентября.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132166
 
 
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