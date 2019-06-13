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 Корпоративные отношения
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Все про:Ахметов (810) Коломойский (757)

 Коломойский выиграл суд у Ахметова на 1,3 миллиарда

Хозсуд Днепропетровской области 7 июня удовлетворил иск ООО "Спирит Финанс" к ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (в деле №904/4009/18) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ЮГОК приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию).

Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в т.ч. "Мелчет Инвест Лимитед" (Багамы), "Дакстон Холдингз Лимитед" (Кипр), "Лакрино Инвестментс Лимитед" (Кипр), "Милнербей С.А" (Британские Виргинские острова), "Бриммилтон Лимитед" (Британские Виргинские острова), "Ренальдо Инвестментс Лимитед" (Кипр).

В мае 2018 года указанные акционеры ЮГОК на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.

Однако ЮГОК денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнил.

В рамках указанного судебного спора ЮГОК подавал встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентским) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.

Учредителем ООО "Спирит Финанс" указано ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого в свою очередь являются ряд физлиц. Среди них - Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с группой "Приват").

Кипрская компания "Ренальдо Инвестментс Лимитед", которая фигурирует в числе акционеров ЮГОК, связана с Игорем Коломойским.

Как сообщалось, ранее стало известно, что связанная с Коломойским кипрская Wadless Holdings Limited также подала иск к ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" с требованием о взыскании задолженности по выплате дивидендов на сумму 132,32 млн грн. 

Напомним, акционеры ПАО "ЮГОК" в мае 2017 года провели первое за последние три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 годы, утвердили отчеты и переизбрали наблюдательный совет предприятия. Вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов тогда не рассматривался.

На внеочередном собрании акционеров ЮГОКа в сентябре 2017 года акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн.

В сентябре 2017 года стало известно, что ООО "Металлотехника", входящее в группу компаний "Евраз" Романа Абрамовича и владевшее 25,78% акций высокоприбыльного ЮГОКа, вышло из состава акционеров предприятия.

При этом в госреестре сообщалось об изменениях в собственниках компании ООО "Металлотехника", в соответствии с которыми ее владельцем стало ПАО "ЮГОК", а конечным бенефициаром – Ринат Ахметов.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия – 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

ЮГОК контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, ранее - также компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group, основной акционер – Роман Абрамович ), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132162
 
   
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 Топ комментарии
 
Вы что, психически нездоровы, стихи в честь олигархов сочинять? А сейчас вот Беня предлагает объявить дефолт. Напишете стих о пользе дефолта?
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Не было бы Коломойского , не было бы Украины . 100 процентов Днепр, Одесса -пол Украины .Все косят под дураков , что не помнят .Все олигархи выжидали .ВСЕ .Кто создал хоть один добробат ? Не было армии .НЕБЫЛООООО. Я знаю что говорю .Была , но реально все было разваленно и разграбленно.Да с 2015 за четыре года , хотя и безбожно воровали , но возродили .Но не было бы Коломойского , ватники бы пешком дошли до Киева .Киев бы не взяли , но пол Украины уже бы года четыре как обсуждали сквозь санкции и ,,решительное,, осуждение...Герои Украины - КОЛОМОЙСКИЙ .
Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.

И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали

Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой

Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровцы и друзья волонтеров озолотили
Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял
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Ближайшие 5 лет Коломойский все суды выигрывать будет. Масть у него поперла.
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Не было бы Коломойского , не было бы Украины . 100 процентов Днепр, Одесса -пол Украины .Все косят под дураков , что не помнят .Все олигархи выжидали .ВСЕ .Кто создал хоть один добробат ? Не было армии .НЕБЫЛООООО. Я знаю что говорю .Была , но реально все было разваленно и разграбленно.Да с 2015 за четыре года , хотя и безбожно воровали , но возродили .Но не было бы Коломойского , ватники бы пешком дошли до Киева .Киев бы не взяли , но пол Украины уже бы года четыре как обсуждали сквозь санкции и ,,решительное,, осуждение...Герои Украины - КОЛОМОЙСКИЙ .
Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.

И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали

Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой

Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровцы и друзья волонтеров озолотили
Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял
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Вы что, психически нездоровы, стихи в честь олигархов сочинять? А сейчас вот Беня предлагает объявить дефолт. Напишете стих о пользе дефолта?
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Начиная с этого момента в голове обьединились два феномена, короткое замыкание мозжечка и клинический паралич логического мышления. Автор вам не ответит пока его сознание не выйдет из состояния ступора)
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Да я вообще ужасаюсь беняботам. "Беня - святой, даёшь дефолт!" Это же самый настоящий биомусор! Как с такими жить???
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Украина благодарна Коломойскому за то, что в 2014 он проявил гражданское мужество и щедрость, что не пожлобился как прочие олигархи и вложился- одел, обул добровольцев, влил топливо в сухие баки БТРэров, что стояли пустые и отстоял с народом Украины Харьков, Днепр, Марик и Запорожье!Финансировал добробаты около 2-х лет из своего кармана, в то время, как некоторые нынешние политики вкладывали миллионы в офшоры и свадьбы на Олимпийском!Именно в мой дом в Днепре , не впустил Коломойский сепаров..и непропетровцы-патриоты ******* сепаров где только видели!! На его Приват Банке висел огромный банер-" 10 000 баксов за москаля!!" Когда армия была реальная 5-8 тысяч солдат он создал добробаты.И за свои деньги лечил бойцов в Днепровском госпитале , куда свозили 95 процентов раненных в первые 2-3 года .Оплачивал их лечение в Израиле---Беня-патриот, а уж потом-бизнесмен!! И это в Днепре все знают!!когда Коломойский спас Днепропетровскую область от ********** ихтамнетов, его резко возненавидел парашенко и начал выживать из Украины! зато ахметова, который отдал ***** Донбасс, соевая власть всячески поддерживает всякими роттердамами++...А его Приватбанк -это успешное частное предприятие , которое было украдено молдавским Потрохом , потому что оно было успешным !! И теперь по-справедливости Коломойский не только должен вернуть свою собственность но и национализировать РОШЕН!
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чомусь за цього покидька і рейдера заступаються тільки профілі з російськими призвіщами. накуй, мразі.
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Мня так гугл сам назвал . Я Тимченко , а ты ?
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Это чистейшая правда . Как с языка снял . И все все знают . Неимоверная куча порохоботов . Ото подгорает у петра шоб так вкладываться в подонков интернетных ...
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Это было бы полезно для страны .Вспомните Грецию лет пять назад . Они послали всех этих мировых серых кардиналов ...а так хотите платить и дети Ваши будут платить .Хотя все все понимают , а вЫ наверное порохоБот .

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Что ты несешь? Греция продолжала получать огромные транши вплоть до августа 2018 года. Вот новость за август прошлого года:

"Несколько дней назад Еврогруппа договорилась о последней поблажке для Афин. Греции пообещали значительные послабления по возврату долгов. Ранее было объявлено, что страна должна будет начать отдавать полученные кредиты в 2023 году. Теперь этот срок продлили на 10 лет. Кроме того, Греции дадут еще 15 миллиардов евро на создание резервного запаса. Об этом сообщил Марио Чентено."

Что у тебя в мозгах, я вообще хз... Дефолт - это смерть для Украины. Греция его пережила, потому что она в Еврозоне, и Еврозона решилась спасать греков. Украина такое НЕ переживёт. Неужели не доходит?
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Хвора людина. Може для вас разом з Бенєю та Зебілом закінчиться епоха матеріального зубожіння, але від розумового зубожіння вам нікуди не дітися. Доречі: в Україні є ще добрі лікарі. Звертайтесь.
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Как по мне все справедливо, почему одним акционерам выплатили дивиденды а другим нет.
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Смех один! Зачем вам, холопам от сохи выражать радость или огорчение, что один вор у другого дубинку украл? Да пусть бы ни одного ни другого никогда не было в истории Украины! Воздух был бы чище!
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Потрох "национализировал" Приват Банк Коломойского. Почему бы Зеленскому не национализировть РОШЕН в пользу государства Украина!!!!
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Тролль! Вас там пучками собирают с огорода-гопников с переулка? Украина это пока еще правовое государство. Но тебе на суть вопроса наплевать Платят то тебе за обгавкивание а не за аргументированную дискуссию.
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Ближайшие 5 лет Коломойский все суды выигрывать будет. Масть у него поперла.
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Какое совпадение Ставленник и выдвиженец коломойши стал президентом И уже лярд в кармане Через офшорные фирмы Государству конечно дуля с маком в виде налогов
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А почему бандиты в судах воюют? А где киллеры ?
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияКоломойский выиграл суд у Ахметова на 1,3 миллиарда
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