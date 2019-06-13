 Коломойский выиграл суд у Ахметова на 1,3 миллиарда

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.
Согласно судебным материалам, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ЮГОК приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию).
Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в т.ч. "Мелчет Инвест Лимитед" (Багамы), "Дакстон Холдингз Лимитед" (Кипр), "Лакрино Инвестментс Лимитед" (Кипр), "Милнербей С.А" (Британские Виргинские острова), "Бриммилтон Лимитед" (Британские Виргинские острова), "Ренальдо Инвестментс Лимитед" (Кипр).
В мае 2018 года указанные акционеры ЮГОК на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.
Однако ЮГОК денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнил.
В рамках указанного судебного спора ЮГОК подавал встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентским) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования.
По данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.
Учредителем ООО "Спирит Финанс" указано ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого в свою очередь являются ряд физлиц. Среди них - Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с группой "Приват").
Кипрская компания "Ренальдо Инвестментс Лимитед", которая фигурирует в числе акционеров ЮГОК, связана с Игорем Коломойским.
Как сообщалось, ранее стало известно, что связанная с Коломойским кипрская Wadless Holdings Limited также подала иск к ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" с требованием о взыскании задолженности по выплате дивидендов на сумму 132,32 млн грн.
Напомним, акционеры ПАО "ЮГОК" в мае 2017 года провели первое за последние три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 годы, утвердили отчеты и переизбрали наблюдательный совет предприятия. Вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов тогда не рассматривался.
На внеочередном собрании акционеров ЮГОКа в сентябре 2017 года акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн.
В сентябре 2017 года стало известно, что ООО "Металлотехника", входящее в группу компаний "Евраз" Романа Абрамовича и владевшее 25,78% акций высокоприбыльного ЮГОКа, вышло из состава акционеров предприятия.
При этом в госреестре сообщалось об изменениях в собственниках компании ООО "Металлотехника", в соответствии с которыми ее владельцем стало ПАО "ЮГОК", а конечным бенефициаром – Ринат Ахметов.
Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.
Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия – 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.
ЮГОК контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, ранее - также компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group, основной акционер – Роман Абрамович ), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват".
Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровцы и друзья волонтеров озолотили
Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял
"Несколько дней назад Еврогруппа договорилась о последней поблажке для Афин. Греции пообещали значительные послабления по возврату долгов. Ранее было объявлено, что страна должна будет начать отдавать полученные кредиты в 2023 году. Теперь этот срок продлили на 10 лет. Кроме того, Греции дадут еще 15 миллиардов евро на создание резервного запаса. Об этом сообщил Марио Чентено."
Что у тебя в мозгах, я вообще хз... Дефолт - это смерть для Украины. Греция его пережила, потому что она в Еврозоне, и Еврозона решилась спасать греков. Украина такое НЕ переживёт. Неужели не доходит?