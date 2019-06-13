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 Госавиаслужба обратилась в райсуд за разъяснениями о решении по SkyUp

Госавиаслужба Украины сообщает, что обратилась в Барышевский районный суд Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения по лицензии авиакомпании SkyUp Airlines.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы сообщает БизнесЦензор.

"После рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством", - сообщает Госавиаслужба.

10 июня Госавиаслужба получила копию постановления Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая по делу № 355/771/19, которым остановлено действие лицензии ООО "Авиакомпания Скайап".

"Вместе с тем, суд отказал истцу в удовлетворении заявления об обеспечении иска в части запрета этой авиакомпании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до решения дела по существу, исходя, в частности, из того, что такая мера обеспечения иска может привести к прекращению хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, что в свою очередь может привести к ухудшению состояния прав ответчика", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, Барышевский районный суд приостановил действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства в среду, 12 июня, заявил, что авиакомпания SkyUp продолжит полеты, а для обеспечения этого уже найдено необходимое решение.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132150
 
 
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