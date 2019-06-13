 Аварийная служба "Харьковгоргаза" приняла с начала года более 6 тысяч вызовов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгоргаза" сообщает БизнесЦензор.

По данным компании, в среднем за сутки аварийно-диспетчерская служба обрабатывает около 45 заявок.

"Почти 53% заявок связаны с аварийными ситуациями на внутридомовых сетях. При таких обстоятельствах требует немедленного решения вопрос обеспечения технического обслуживания таких сетей, которое согласно закону, возложено на владельцев зданий и сооружений", – сообщает компания.

На втором месте по количеству обращений находятся вызовы, связанные с утечками газа в резьбовых соединениях на наземной части газопровода.

"Обычно, больше вызовов поступает в отопительный сезон. Если в теплый период года поступает примерно 1 тыс. заявок в месяц, то зимой их количество растет на 35-40%", – сообщает "Харьковгоргаз".

В компании указывают, что в большинстве случаев потребители сами нарушают правила безопасного использования газа в быту: самовольно устанавливают газовые приборы для обогрева помещений, вмешиваются в конструкцию системы газоснабжения и газовых приборов, а также не содержат их в ненадлежащем техническом состоянии.

Аварийно-диспетчерская служба "Харьковгоргаза" работает круглосуточно и без выходных. Для оперативного круглосуточного реагирования на аварийные ситуации "Харьковгоргаз" имеет 15 спецавтомобилей службы "104" оборудованных радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами.

Также сотрудники службы постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях, принимают участие в смотре-конкурсах АДС и учебно-тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования.

Специалисты "Харьковгоргаза" также напоминают и проводят разъяснительную работу по соблюдению правил безопасного использования газа в быту.

"При появлении в помещении запаха газа потребитель должен немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны перед ними, открыть окна или форточки для сквозного проветривания помещения и позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону "104", – напоминает "Харьковгоргаз".