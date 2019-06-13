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 САП направила в суд дело о растрате средств на проекте "Стена"

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту растраты государственных денег в проекте "Стена".

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

Обвинение предъявлено 3 должностным лицам Государственной пограничной службы, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам. "Всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек", - сообщает САП.

Установлено, что должностные лица пограничной службы, при пособничестве с субъектами хозяйственной деятельности, при реализации проекта "Стена" завладели госденьгами и нанесли убытки государству на общую сумму 16,69 млн грн.

Также подозреваемые допустили нецелевое использование бюджетных средств на 13,2 млн грн

По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым "выводились" государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10,4 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132141
 
 
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