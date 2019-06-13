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 Ориентир доходности новых евробондов Украины составит около 7%, – СМИ

Ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составляет около 7,125%, сообщил источник в банковских кругах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Прайсинг ожидается в четверг. Организаторы сделки - BNP Paribas и Goldman Sachs.

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132138
 
 
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