 Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По его словам, мессенджер атаковали преимущественно с IP-адресов, зарегистрированных в Китае.

"Исторически все организованные государственными структурами DDoS-атаки такой мощности (200–400 Гбит/с) совпадали с протестами в Гонконге (которые координируются через Telegram). Этот случай не стал исключением", - написал он в Twitter.

Сбой в работе мессенджера в среду преимущественно затронул пользователей Северной и Южной Америки, говорилось в сообщении Telegram.

В Гонконге несколько дней подряд проходят многотысячные акции протеста. Поводом для недовольства стал законпроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга на материковый Китай. 12 июня в центре Гонконга протестующие пытались строить баррикады и перекрывать движение транспорта, полиция применяла против них слезоточивый газ и резиновые пули. В связи с этим 13 июня власти региона распорядились закрыть все правительственные учреждения в центре города.

Китайская англоязычная газета China Daily 10 июня возложила ответственность за организацию беспорядков на некие зарубежные силы, которые стремятся посеять хаос в Гонконге.