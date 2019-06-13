 Уровень расчетов за газ в Николаевской области достиг 97%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"С начала 2019 года уровень расчетов за газ с бытовыми потребителями г. Николаева и Николаевской области составляет 97%, благодаря чему поставщик природного газа со спецобязательствами ООО "Николаевгаз Сбыт" смог погасить задолженность за 2018 год перед НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 551 млн. грн", - сообщает компания.

"Николаевгаз Сбыт" отмечает, что львиную долю средств, которые потребители оплачивают за природный газ, а именно 87%, получают оптовый поставщик природного газа НАК "Нафтогаз" и ее дочерняя компания АО "Укртрансгаз". ООО "Николаевгаз Сбыт" из общей суммы расчетов за газ получает 2,2%, что в денежном эквиваленте составляет около 0,18 грн. с 1 куб. м.

Полученные денежные средства "Николаевгаз Сбыт" полностью тратит на выполнение своих обязанностей по обслуживанию потребителей в соответствии с Правилами поставки природного газа и лицензионными требованиями.

Достичь таких результатов ООО "Николаевгаз Сбыт" смогло благодаря слаженной работе специалистов предприятия по обслуживанию населения, повышению платежной дисциплины потребителей, получающих субсидии, а также наработанных новых мобильных сервисов, которые позволили охватить занятую часть населения, не имеющую возможности посещать Центры обслуживания клиентов.

"Такие сервисы как личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 Mobile та 104 MobileLight, Вайбер-бот 7104ua помогают потребителям легко и быстро передавать показания счетчиков газа и платить за газ не выходя из дома. Подтверждением этого является рост количества онлайн платежей в 2019 году на 50% - с 35,5 тыс. платежей до 53,2 тыс. платежей. Также, в 2019 году возросло количество бытовых потребителей, которые пользуются личным кабинетом, на 7,5% - с 79 тыс. до 85 тыс. лицевых счетов", - рассказывает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталия Левченко.

ООО "Николаевгаз Сбыт" обращается ко всем потребителям относительно необходимости погашения задолженности за потребленный природный газ в 2019 году во избежание отключения от газоснабжения, взыскания задолженности в судебном порядке, а также своевременного получения субсидий. В случае отсутствия возможности оплаты задолженности в полном объеме потребитель имеет право заключить договор реструктуризации имеющейся задолженности.

"Для заключения договора реструктуризации, а также для решения других вопросов, предлагаем нашим клиентам обращаться в участки ООО "Николаевгаз Сбыт", которые находятся почти в каждом районе Николаевской области и непосредственно в городе Николаеве. Контакты отделений можно найти на нашем официальном сайте: https://mkgaszbut.104.ua/ru/contacts/id/kontakti-16751", - резюмирует Левченко.