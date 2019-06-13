 Roshen через суд пытается оформить исключительное право на красный цвет лент для упаковки тортов

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как свидетельствует решение суда от 3 июня, суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым есть - красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

Под действие знака попадают пленки из различного материла. Таким образом в Roshen решили зарезервировать за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета.

Суд признал недействительными вывод "Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

В начале 2012 года корпорация подала заявку на выдачу свидетельств на ленты с надписью Roshen с различными оттенками красного. Но ни одну из этих заявок в компании не оплачивали, поэтому решения по ним не было.

В августе 2016 года Roshen заявила о желании зарегистрировать за собой еще два знака: ленту красного цвета и ленту красного цвета с надписью Roshen. Обе - для упаковки тортов.

Roshen не смогла доказать, что имеет право на владение красной упаковочной ленты. Поэтому в феврале 2017 года по этой заявке фирма получила отказ.

Зато положительно завершилось рассмотрение заявки о регистрации знака с брендированной лентой для упаковки тортов - осенью 2017 года Roshen зарезервировала свое право на ленту.

Однако Roshen хочет, чтобы красную ленту не могли использовать другие производители. В середине 2017 года Roshen решила зарегистрировать за собой знак в виде красного цвета. Сначала - неуспешно. Но вмешался суд.

На данный момент рассмотрение дела в апелляционном суде ожидается - пока в судебном реестре отсутствует информация о представлении Минэкономразвития и "Укрпатентом" апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.