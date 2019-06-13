 Цены на нефть перешли к росту после резкого обвала

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% — до 60,3 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,16%, до 51,22 доллара за баррель. В среду падение стоимости обеих марок достигало 4%.

Давление на стоимость нефти днем ранее оказали данные минэнерго США о неожиданном росте запасов вторую неделю подряд. Так, по оценкам ведомства, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 2,2 миллиона баррелей — до максимума с июля 2017 года в 485,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 500 тысяч баррелей.

Портфельный менеджер и управляющий директор компании Tortoise Брайан Кессенс сказал агентству Bloomberg, что инвесторов расстроил очередной рост запасов нефти в США, "особенно, когда ожидалось хотя бы минимальное снижение".

В то же время инвесторы продолжают надеяться, что ОПЕК+ на ближайшем заседании продлят соглашение о сокращении добычи. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Альянс планирует определить дальнейшую судьбу сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года, на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля.