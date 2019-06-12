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 Минздрав обжалует итоги тендера на строительство корпуса Института рака за 2,5 миллиарда

Министерство здравоохранения начало процедуру обжалования тендера на проведение закупок для развития Института рака.

Так, уже подготовлено обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества предыдущим руководством ГП "ГСЦ МЗ Украины", которое выступало заказчиком работ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В министерстве напомнили, что 5 апреля ГП "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины" объявило тендер на развитие Национального института рака с ожидаемой стоимостью 2,46 млрд грн.

"Признаки потенциальных нарушений обнаружил проект "Наші гроші", проанализировав тендерные условия. Это подтвердил внутренний аудит "Государственного строительного центра Министерства здравоохранения Украины", который провело Министерство. Минздрав обратился в правоохранительные и уполномоченные органы, чтобы проверить эти факты", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь Департамент защиты экономики Нацобнаружил несоответствие квалификационным критериям участников тендера и обратился к Северному офису Государственной аудиторской службы.

Минздрав также сообщил Госказначейству и ГФС смене руководителя ГП "ГСЦ МЗ Украины".

В министерстве также добавили, что намерены добиваться признания недействительными договоров подряда, которые незаконно заключены 31 мая между ГП "ГСЦ МЗ Украины" и ООО "Архитектурно-строительная компания "Строймонтаж" на общую сумму почти 2,5 млрд грн и дополнительные соглашения от 3 июня в части перечисления аванса на 15 млн грн и проведения энергоаудита за 600 тыс. грн.

"Подготовлено соответствующее обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества предыдущим руководством Государственного предприятия "Государственный строительный центр МЗ Украины", – сказано в сообщении.

Как пишут Наші гроші, cозданный в января 2019 года "Строймонтаж" с уставным капиталом 500 грн участвует в скандальном тендере по развитию Института рака ожидаемой стоимостью 2,46 млрд грн вместе с ООО "Алиас Инвест Групп". Обе компании подали документы с идентичными ошибками, а также имеют другие признаки, которые могут указывать на сговор участников тендера.

Основательницей "Строймонтаж" является крымчанка Елена Ремизова, сейчас прописана в Киеве. Руководит фирмой Елена Борзаковская, которая в феврале подала декларацию перед увольнением с должности главного госинспектора сектора по управлению рисками Энергетической таможни ГФС.

По доверенности "Строймонтаж" представляет Владимира Мирутенко, ФИО которого совпадает с замдиректора госпредприятия "Внешторгиздат", которое ранее обеспечивало работу "Вестника государственных закупок". Еще во времена Януковича СБУ нарушало уголовное дело против Мирутенко за то, что он задним числом разместил в "Вестнике" информацию о нескольких тендервх. Мирутенко заключил с прокурором соглашение о признании виновности и в декабре 2013 года был наказан штрафом в 13,6 тыс. грн.

Кроме того, ГП "ГСЦ Министерства здравоохранения" 31 мая по результатам тендеров заключило два соглашения с ООО "Архитектурно-строительная компания "Строймонтаж" по развитию Национального института рака на общую сумму 124,42 млн грн. А уже через три дня 3 июня были заключены дополнительные соглашения, которыми подрядчику предоставили непредусмотренный в условиях тендера аванс в 30%.

В частности, заказан капитальный ремонт лаборатории за 105,95 млн грн и реконструация помещения №12-17 радиологического корпуса за 18,47 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132063
 
 
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