 Телеком-компании не видят возможность для запуска 5G в Украине в 2020 году

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Если сильно поставить перед собой задачу, можно и в следующем году выполнить (указ президента от 17 мая 2019 года об обеспечении услуг для внедрения 5G). Вопрос именно в масштабе. В масштабе страны, наверное, это слишком амбициозная задача. В масштабе точечных решений, например, для индустрии, – почему нет. Совместными усилиями возможно сделать покрытие 5G в конкретной зоне с конкретным функционалом", – сказал директор по развитию бизнеса компании Ericsson в Украине Игорь Сребродольский во время 5G: Opportunities and Challenges.

В то же время директор по развитию бизнеса компании Huawei Ukraine Александр Сербин считает, что с технической точки зрения запустить 5G уже сейчас – без проблем, есть вопросы только к операторам: смогут ли они ее продать и на этом зарабатывать.

"По состоянию на сейчас я не вижу реальной возможности для операторов как-то сильно заработать на 5G. Раз они не смогут заработать, то для чего это делать? Как только государство создаст предпосылки для возможности запуска 5G, вендоры оборудование привезут", – сказал Сербин.

Как рассчитывают в компании "Киевстар", наиболее реальным является запуск пилотного 5G через два-три года, а коммерческих запусков – через четыре-пять лет.

"Стоимость 5G во многом зависит от политики. Если говорить о продаже спектра частот, здесь два крайних подхода: очень дорого (например, в Италии и Великобритании цена на аукционах достигает миллиарды фунтов и евро) или очень дешево, или вообще бесплатно. Где-то, конечно, есть баланс, но второй подход ускоряет развитие всей сети", – считает главный эксперт по спектральной стратегии компании Игорь Ерещенко.

Такой же позиции придерживаются и в Huawei Ukraine.

"Все зависит от того, что посчитает бизнес-кейс и сколько регулятор попросит за частоты", – добавил директор по развитию бизнеса компании.

Как сообщалось, 17 мая 2019 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G).

Крупнейший украинский мобильный оператор компания "Киевстар" считает, что затраты на внедрение 5G в Украине могут окупаться десятилетиями, а в "Vodafone Украина" подтвердили планы по запуску тестирования 5G-связи во втором полугодии 2019 года. В свою очередь, в lifecell полагают: лицензии на внедрение 5G должны быть предоставлены мобильным операторам бесплатно.

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