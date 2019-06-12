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 Антимонопольный комитет выявил сговор на тендерах "Укрзализныци" на ремонт локомотивов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ПАО "Научно-производственное предприятие (НПП) "Смелянский электромеханический завод" и ООО "Научно-технический центр (НТЦ) "Привод" на 7 млн грн за сговор на торгах по ремонту локомотивов "Укрзализныци".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"НПП "Смелянский электромеханический завод" и "НТЦ "Привод" признаны виновными в сговорах на 7 торгах на услуги по ремонту локомотивов "Укрзализныци"… 12 июня административная коллегия АМКУ наложил на нарушителей штраф в размере 7 млн грн (4,7 млн грн на СЕМЗ и 2,4 млн грн на "Привод")", – сообщил Терентьев.

Глава АМКУ уточнил, что расследование дела вело Черкасское территориальное отделение АМКУ в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Согласно данным госреестра, бенефициарным владельцем "НПП "Смелянский электромеханический завод" указан гражданин Ирландии Сергей Кубракс.

Собственником НТЦ "Привод" числится гражданин Азербайджана Хаким Багир Огли Самадов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132057
 
 
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