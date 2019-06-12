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Все про:аренда (185) земля (322) СЕТАМ (82)

 СЕТАМ с начала года продал права аренды земли на 100 миллионов

OpenMarket (ГП "СЕТАМ") с начала года провел 1349 электронных торгов прав аренды на землю, в результате привлечено 105 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

К продаже на площадке land.setam.net.ua было предложено права аренды на участки во всех областях Украины.

С начала проекта состоялось 1 349 успешных аукционов. При этом общая стартовая сумма продажи составила 36 504 086 грн.

"Преимущество электронных торгов заключается в их высокой конкурентности. Поэтому общая сумма продаж достигла 105 611 859 грн. Благодаря повышению цены в местные бюджеты дополнительно поступило почти 70 млн грн", - отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132053
 
 
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