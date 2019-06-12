 СЕТАМ с начала года продал права аренды земли на 100 миллионов

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

К продаже на площадке land.setam.net.ua было предложено права аренды на участки во всех областях Украины.

С начала проекта состоялось 1 349 успешных аукционов. При этом общая стартовая сумма продажи составила 36 504 086 грн.

"Преимущество электронных торгов заключается в их высокой конкурентности. Поэтому общая сумма продаж достигла 105 611 859 грн. Благодаря повышению цены в местные бюджеты дополнительно поступило почти 70 млн грн", - отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram