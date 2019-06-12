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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:Ахметов (808) банкротство (275) уголь (1164) ДТЭК (549)

 Суды начали банкротство двух угольных компаний Ахметова на оккупированном Донбассе

Хозяйственный суд Донецкой области 11 июня принял решение открыть производство по делу о банкротстве ЧАО "ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса".

Об этом сообщается на сайте Высшего хозяйственного суда, передает БизнесЦензор.

При этом соответствующее решение еще не опубликовано в реестре.

При этом распорядителем имущества предприятия указан Евгений Гальченко.

Согласно данным судебного реестра, он также является распорядителем имущества - арбитражным управляющим ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", дело о банкротстве которого было открыто Хозяйственным судом Луганской области в феврале 2019 года.

В этом деле суд утвердил перечень требований должников "Ровенькиантрацита", крупнейшими из которых являются также входящий в энергохолдинг Рината Ахметова ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" (4,7 млрд грн), ООО "ДТЭК Трейдинг" (3,46 млрд грн), DTEK Trading Limited (178,34 млн грн),а также управление Фонда социального страхования в Луганской области (86,8 млн грн).

Как сообщалось, ДТЭК 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на некотролируемых территориях. В том числе, над ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" и ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132051
 
 
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