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 Facebook запустил приложение, которое платит пользователям за их данные

11 июня компания Facebook объявила о выходе приложения Study. Это сервис для исследования рынка: пользователям предлагается устанавливать приложение, разрешать ему собирать определенные виды данных об их активности и получать за это деньги.

Об этом сообщает официальный блог компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на AIN.

Приложение доступно в Google Play, но пока ограничено только жителями США и Индии в возрасте не моложе 18 лет. Как только пользователь загружает его на смартфон, оно начинает собирать данные о том, какими еще приложениями пользуется владелец устройства, какими их функциями, сколько времени на это тратят и тому подобное. Эти данные собираются в исследовательских и маркетинговых целях.

В компании утверждают, что эти исследования нужны для улучшения ее продуктов. Сколько она будет платить пользователям за данные, пока неизвестно.

Ранее TechCrunch сообщал о том, что Facebook в течение трех последних лет проводила секретную программу по сбору данных. Пользователи в возрасте от 13 до 35 лет получали до $20 в месяц за установку исследовательского приложения Research. В августе прошлого года Apple удалила из App Store приложение Onavo Protect - VPN-клиент, который принадлежит Facebook, за сбор пользовательских данных.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132047
 
 
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