[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.29 29.65
 Регуляторная политика, Энергетика
  3705  5
Все про:Газ (3533) добыча (928) Коломойский (757) шельф (10) Черное море (62)

 Заявки на крупнейшее месторождение на шельфе Украины подали 4 компании (обновлено)

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) получила четыре заявки на участие в конкурсе по разработке участка "Дельфин" на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП) на шельфе Черного моря.

Об этом передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заявки подали четыре компании:

Caspian Drilling International Ltd, которая входит в азербайджанскую государственную нефтегазовую корпорацию SOCAR;

Frontera Resources - америкаснкая компания бизнесменов Стива Никандроса и Заза Мамулаишвили, которая инициировала конкурс. Работает в Грузии и Молдове. Однако ни одного крупного проекта пока не реализовала;

Trident Black Sea, одним из основателей которой стал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. В 2014 году он проголосовал в Госдуме РФ против аннексии Крыма Россией, а сейчас проживает в Украине;

Украинское ЧАО "Укрнефтебурение" олигарха Игоря Коломойского, нардепа Виталия Хомутынника и российского бизнесмена Геннадия Фукса.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик по итогам заседания межведомственной комиссии по СРП заявил, что конкурс на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря может быть переобъявлен в случае, если анализ поданных 12 июня заявок продемонстрирует невозможность подавших их конкурсантов освоить месторождение.

"Если я как глава комиссии увижу, что фирмы неспособны освоить участок, то объявлю новый конкурс", – сказал министр.

Как сообщалось, ранее Администрация президента предложила продлить конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), отмечая возможную непрозрачность проведения конкурса и слишком сжатые сроки подачи заявок для участия в нем.

Напомним, Кабинет министров 6 марта объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).

Согласно условиям конкурса, срок действия СРП – 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ.

Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.

Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору могут быть компенсированы его расходы – 70% от общего объема произведенной продукции. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема.

Напомним, инициатива о разработке участка "Дельфин" принадлежит компании Frontera Resources, занимающейся разведкой и добычей газа и нефти. Общая площадь участка составляет 9,772 тыс. кв. км.

Frontera Resources Corporation, основанная в 1996 году, занимается разведкой и добычей газа и нефти. Стратегия компании состоит в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну. Подтвержденные запасы природного газа, по данным самой компании, в Грузии составляют около 300 млрд куб. м. Однако, по данным СМИ, компания является убыточной, фактически не ведет промышленной добычи газа и не имеет опыта работ на шельфе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132041
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132041 . Не слабо инвесторы заработают.....
 показать весь комментарий
 
Отдайте Коломойскому, будет как с МАУ - доходы Бене приносит хорошие, но на бумаге - сплошные убытки и никаких налогов не платит.

Пусть глупенькие зебенята получат очередную шаурму на палочке
 показать весь комментарий
 
 
Отдадут-отдадут. Не возбуждайтесь. И, таки, да! Займитесь подсчетом налогов *****. Вас это сначала займет, а потом возмутит. Уверяю.
 показать весь комментарий
 
 
"Заявки на крупнейшее месторождение на шельфе Украины подали 4 компании" - и козе понятно, что месторождение на шельфе Украины будет в лапах у Украинского ЧАО "Укрнефтебурение" олигарха Игоря Коломойского, нардепа Виталия Хомутынника и российского бизнесмена Геннадия Фукса. Зря что ли деньги на выборы тратил?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаЗаявки на крупнейшее месторождение на шельфе Украины подали 4 компании (обновлено)
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Газ Зеленский Кабмин Климкин Крым Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх